Pioli tiene alta l'attenzione. Il Milan aspetta Ibra e oggi presenta la nuova maglia

Il giorno dopo il largo ed incoraggiante successo contro la Juventus, il Milan si è svegliato con ancora la voglia di festeggiare. E così, a mente fredda, sono arrivati i commenti di alcuni dei protagonisti della gara come Theo Hernandez, Davide Calabria o Franck Kessie. Ma pure i complimenti di un grande ex come Kaka. Sul campo la squadra pensava già alla prossima sfida col Torino, anche perché il tecnico Stefano Pioli ha pensato bene di tenere alta l’attenzione con un discorso alla squadra: “Non abbiamo ancora fatto niente”, il senso delle sue parole alla squadra.

Questa mattina il Milan, come annunciato da Melissa Satta, presenterà la nuova maglia per la stagione 2021/2022, ma le prime ore di oggi saranno importanti anche per qualche novità (positiva, si spera) per quel che riguarda lo stato fisico di Zlatan Ibrahimovic. Le prime sensazioni lasciano ben sperare, l’infortunio non dovrebbe essere grave. Ma risposte definitive arriveranno solo dalla risonana magnetica che Ibra sosterrà nelle prossime ore. Probabile, comunque, che lo svedese debba saltare le sfide con Torino e Cagliari per rientrare nell’ultima stagionale contro l’Atalanta.