Serie A, la classifica aggiornata a due giornate dalla fine: che bagarre per Champions e salvezza

180 minuti al termine del campionato di Serie A. Con il successo dello Scida, il Crotone abbandona l'ultimo posto in classifica, ora appannaggio del Parma, mentre l'Hellas Verona perde l'occasione di raggiungere la Sampdoria. Accesissima la lotta per la Champions League, come pure quella per evitare la retrocessione. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

La classifica aggiornata

Inter 88

Atalanta 75

Milan 75

Napoli 73

Juventus 72

*Lazio 67

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Hellas Verona 43

Udinese 40

Bologna 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Cagliari 36

*Torino 35

Spezia 35

Benevento 31

Crotone 21

Parma 20



*=Una partita in meno