Si completa la rosa dei tecnici: Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia

Mancava solo una panchina per completare la rosa degli allenatori della Serie A, e nel tardo pomeriggio di oggi anche l'ultimo posto è stato assegnato: Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia. L'ex centrocampista di Inter e PSG firma un contratto triennale e inizia una nuova avventura in Liguria dopo i pochi mesi passati, un anno e mezzo fa, al Genoa. L'italo-brasiliano raccoglie l'eredità di Vincenzo Italiano e da lunedì inizierà a dirigere i primi allenamenti, in ritiro a Prato allo Stelvio. Sabato il giorno di presentazione.