Un gol da cineteca di Verde non basta: lo Spezia cala nella ripresa e la Lazio vince di rigore

C'è tanta amarezza in casa Spezia dopo il ko subito sul campo della Lazio. La squadra di Italiano gioca bene, crea e concede, ma alla fine la squadra di Inzaghi porta a casa i tre punti grazie al rigore trasformato da Caicedo. Non basta quindi allo Spezia il super gol di Verde in rovesciata (il migliore nelle pagelle targate TMW): la Lazio vince e resta in corsa per la Champions, lo Spezia tutto sommato se la cava bene, visti i risultati sugli altri campi. Come detto c'è rammarico e delusione sia per la sconfitta, sia per come è maturata, come affermato dal tecnico Vincenzo Italiano al termine della sfida: "Sono arrabbiatissimo, un pareggio oggi sarebbe stato meritatissimo. Non portiamo nulla a casa per un episodio. Abbiamo giocato, creato e anche concesso qualcosa, ma il pareggio sarebbe stato meritato. Il rigore? Verrò a parlarne nel momento in cui non mi verrà concesso. Ormai è andata così, ma la responsabilità è nostra, potevamo fare meglio. Mi auguro di allenare per altri 30 anni e quando non mi verrà fischiato un rigore così, tornerò a parlarne".