Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero

Giorno zero in casa Venezia. Zero come i punti raccolti dopo sei giornate. Nella notte fra il 12 ed il 13 ottobre, dopo la sconfitta rimediata contro l'Atalanta c'è un confronto nel board interno al club, si arriva alla decisione fra mezzanotte e l'una: Stroppa esonerato, si cambia. E il confronto fra il ds Antonelli e la proprietà porta ad una decisione in particolare fra due profili in lizza per sostituirlo: Davide Nicola sorpassa Paolo Zanetti.

L'allenatore lavora con la Cremonese per la risoluzione del contratto che ancora lo lega per qualche mese al club grigiorosso e nel frattempo parla con il Venezia, cerca una possibile intesa per un contratto fino a giugno, con opzione per la stagione successiva. È lui il primo nome, ma restano quelli di Paolo Zanetti e Roberto D'Aversa sullo sfondo nel caso in cui qualcosa andasse storto proprio in fase di finalizzazione dell'accordo.

Stamani l'ultimo saluto di Stroppa al Venezia

Stamattina, poi, Stroppa si è presentato di prima mattina al centro sportivo del Venezia, dove ha colto l'occasione - oltre che per ritirare le sue cose e svuotare l'ufficio - per dare un ultimo saluto allo staff tecnico. Inizialmente era previsto un allenamento mattutino, che viene rimandato al pomeriggio. La squadra si raduna intorno all'ora di pranzo, ma i volti sono scuri e le teste basse, nell'entrare a Ca' Venezia: i giocatori sanno che l'esonero di Stroppa è una sconfitta anche loro. L'allenamento pomeridiano è stato poi condotto dal tecnico della squadra femminile, Luis Oliveira, in attesa che arrivi il nuovo tecnico. Il tempo stringe: sabato al Penzo arriva il Napoli.