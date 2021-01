Un talento al giorno, Janis Antiste: attaccante completo con un bel bagaglio di esperienza

Janis Antiste non può essere certo definito un talento emergente, ma una vera realtà del calcio francese, avendo non solo già ottenuto un posto di rilievo nella Prima Squadra del Tolosa (18 presenze e 6 gol in stagione, ndr) ma anche attirato su di sè lo sguardo di diverse squadre di grande livello, ad esempio il Milan. Parliamo di una seconda punta molto rapida e fantasiosa, il classico calciatore in grado di inventare il pericolo dal nulla: capace di giocare sia da esterno d'attacco che da punta pura, il francese, classe 2002, compirà 20 anni con già una trentina di presenze sulle spalle e tutto il bagaglio di esperienza dovuta alle tante convocazioni con le giovanili della Francia.

Nome: Janis Antiste

Data di nascita: 18 agosto 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: esterno d'attacco/punta

Squadra: Tolosa

Assomiglia a: Thierry Henry