Un talento al giorno, John Patrick Finn: l'irlandese più precoce della Liga

John Patrick Finn è diventato il più giovane esordiente con la maglia del Getafe nel corso di questa stagione, nonché il più giovane esordiente dell'intera Liga in relazione all'annata 2020/21: contro il Levante, a 17 anni, 1 mese e 11 giorni. L'irlandese è un attaccante polivalente capace di giocare in tutti i ruoli avanzati grazie ad un atletismo particolarmente spiccato, anche se in questo momento è impostato per lo più come ala sinistra a piede invertito. Un'ala di oltre un metro e novanta, sicuramente la caratteristica che più colpisce in lui ad una prima occhiata. Oltre ad essere difficile marcabile quando usa la sua potenza, riesce ad essere rapido ed ovviamente molto insidioso nel gioco aereo.

Nome: John Patrick Finn

Data di nascita: 24 ottobre 2003

Nazionalità: irlandese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Getafe

Assomiglia a: Marko Arnautovic