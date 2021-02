Un talento al giorno, Lautaro Ovando: un attaccante nato per il calcio europeo

Fisico da lottatore e piede destro da cecchino, il classe 2003 dell'Argentinos Juniors Lautaro Ovando sembra essere nato per giocare in Europa: attaccante centrale di 70 kg e 177 cm, ricorda tantissimo il connazionale e quasi omonimo Lautaro Martinez, sia per il baricentro basso che per la capacità di agire senza problemi da prima e da seconda punta. Coi suoi tiri dalla distanza mette in difficoltà qualsiasi portiere ed è anche dotati di una carisma in grado di guidare i compagni nei momenti di difficoltà.

Nome: Lautaro Ovando

Data di nascita: 29 settembre 2003

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante

Squadra: Argentinos Juniors

Assomiglia a: Lautaro Martinez