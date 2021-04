Un talento al giorno, Youri Reeger: dopo Gravenberch, un altro n° 8 del futuro

vedi letture

Youri Reeger è il prossimo fenomeno del settore giovanile dell'Ajax, che di recente ha lanciato in Prima Squadra gioiellini come Brobbey e Gravenberch: capace di giocare in tutti i ruoli di una linea mediana a tre, pur avendo caratteristiche che lo rendono ideale come mezzala. Capace di essere molto pericoloso dalla media distanza, non è raro vederlo impegnato in prima persona anche sui calci piazzati. Bravo in progressione e capace di inserimenti letali nell'area di rigore avversaria, Reeger sembra il prototipo moderno di numero 8.

Nome: Youri Reeger

Data di nascita: 18 agosto 2003

Nazionalità: olandese

Posizione: Mezzala destra/sinistra

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Arturo Vidal