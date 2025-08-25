Tudor: "Dal mercato mi aspetto tutto o niente. Vlahovic? Non so neanche io cosa farà"

Dopo la vittoria contro il Parma, mister Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni: "È stata una bella partita, la prima è sempre difficile, c'è sempre una tensione diversa, poi il Parma è una squadra organizzata e non era facile trovare spazi. Siamo stati bravi, pazienti, non abbiamo concesso niente e abbiamo aspettato il momento giusto per fare gol".

Su Vlahovic e David in gol: "Quello che farà Vlahovic non lo so neanche io. Sono contento che entrambi hanno fatto due bei gol, David dentro l'area si muove sempre bene, Dusan ha segnato di prepotenza e di qualità. Sono contento di averli, vedremo cosa succede. Manca poco".

Se è stata la migliore gara da quando è alla Juventus: "Lo spirito è importante, altrimenti i cambi dalla panchina non entrano in quel modo. Lo spirito c'è, c'è una bella voglia di fare e di dimostrare, un gruppo sano con ragazzi che vogliono lavorare. Poi quando c'è questa qualità, è bello allenarli, poi bisogna avere solidità, umiltà che poi è il DNA di questo club. Da là bisogna partire per poi aggiungere altre cose. Sono contento, vediamo adesso che finisce questo mercato e poi andremo ancora più forte. La prima partita è sempre pericolosa, siamo stati bravi ed è un ottimo input per le prossime".

Su cosa si aspetta dal mercato: "Tutto o niente, non so cosa può succedere. Io dico la mia opinione, stiamo comunicando, poi alla dirigenza spetta l'ultima parola. Il mercato è aperto, siamo tutti d'accordo ma non c'è nessuna persona del mondo del calcio che lo vorrebbe e sarebbe giusto fare qualcosa, ma bisogna andare avanti. Si accetta e si prova a restare concentrati, bisogna lavorare di più sulla testa dei giocatori in queste condizioni ma alla fine è cominciato il calcio importante, sono emozioni belle".