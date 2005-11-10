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Un talento al giorno, Liam van Nistelrooy: buon sangue non mente

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
21.10.2026 06:00Il Talento del Giorno
Fonti preferite
Il figlio del grande Ruud potrebbe presto ripercorrere le orme del padre
FotoTUTTOmercatoWEB

In Youth League brilla la stella di Liam van Nistelrooy, centravanti olandese classe 2008 nato a Madrid durante il periodo di Ruud al Real Madrid del settore giovanile del PSV Eindhoven. Figlio della leggenda Ruud van Nistelrooy, ha scelto di indossare il cognome paterno sulla maglia e sta costruendo la propria storia. Dopo un gol virale di grande fattura contro il Chelsea nella Otten Innovation Cup, sotto gli occhi del padre, nella stagione 2026/27 ha già realizzato 6 reti in 5 partite con l'Under-19. Il PSV sembra intenzionato a offrirgli una chance in prima squadra quanto prima, visti gli ottimi numeri con i giovani.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente presenta caratteristiche fisiche che ricordano quelle del padre: struttura importante e istinto da pure finalizzatore. Si distingue per la presenza in area, la capacità di finalizzare e il movimento senza palla. Ancora agli inizi, sta confermando le aspettative con un rendimento goleador precoce, anche se raggiungere i 77 gol e 20 assist di Ruud in 90 partite con il PSV resta una sfida enorme. Il nome sulla maglia è già una dichiarazione d’intenti.

Nome: Liam van Nistelrooy

Data di nascita: 22 marzo 2008

Nazionalità: olandese

Ruolo: centravanti

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Ruud van Nistelrooy

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

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