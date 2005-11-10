Un talento al giorno, Liam van Nistelrooy: buon sangue non mente

In Youth League brilla la stella di Liam van Nistelrooy, centravanti olandese classe 2008 nato a Madrid durante il periodo di Ruud al Real Madrid del settore giovanile del PSV Eindhoven. Figlio della leggenda Ruud van Nistelrooy, ha scelto di indossare il cognome paterno sulla maglia e sta costruendo la propria storia. Dopo un gol virale di grande fattura contro il Chelsea nella Otten Innovation Cup, sotto gli occhi del padre, nella stagione 2026/27 ha già realizzato 6 reti in 5 partite con l'Under-19. Il PSV sembra intenzionato a offrirgli una chance in prima squadra quanto prima, visti gli ottimi numeri con i giovani.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente presenta caratteristiche fisiche che ricordano quelle del padre: struttura importante e istinto da pure finalizzatore. Si distingue per la presenza in area, la capacità di finalizzare e il movimento senza palla. Ancora agli inizi, sta confermando le aspettative con un rendimento goleador precoce, anche se raggiungere i 77 gol e 20 assist di Ruud in 90 partite con il PSV resta una sfida enorme. Il nome sulla maglia è già una dichiarazione d’intenti.

Nome: Liam van Nistelrooy

Data di nascita: 22 marzo 2008

Nazionalità: olandese

Ruolo: centravanti

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Ruud van Nistelrooy

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