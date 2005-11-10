Van Nistelrooy jr. è pronto per il grande salto? Con l'U19 del PSV sta facendo faville

Il cognome pesa, ma Liam van Nistelrooy sembra avere tutte le intenzioni di costruirsi una storia personale tutta propria. Il figlio di Ruud, leggenda del calcio olandese e protagonista anche con il Real Madrid dei Galácticos, sta iniziando a far parlare di sé nelle giovanili del PSV Eindhoven.

Classe 2008, nato a Madrid proprio durante il periodo in cui il padre vestiva la maglia dei Blancos, Liam ha caratteristiche fisiche che ricordano quelle dell’ex attaccante olandese. Dopo aver scelto di abbandonare il cognome materno Sllats sulla maglia per indossare quello paterno, l’attaccante ha attirato sempre più attenzione da parte dei media olandesi; il primo grande momento di visibilità è arrivato la scorsa estate, quando è diventato virale grazie a un gol di grande pregevole fattura contro il Chelsea, nella Otten Innovation Cup, sotto gli occhi di papà Ruud presente in tribuna.

Ora il giovane centravanti sta confermando le aspettative: nella stagione 2026/27 ha già realizzato 6 reti in 5 partite con l'U19 e il PSV potrebbe dargli presto una chance in prima squadra, Raggiungere i numeri del padre ad Eindhoven sarà però una sfida enorme. Ruud van Nistelrooy ha lasciato un segno indelebile nel PSV, con 77 gol e 20 assist in 90 presenze. Liam ha appena iniziato il suo percorso, ma il nome sulla maglia è già una dichiarazione d’intenti.