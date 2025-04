Ufficiale Dopo Ruud, ecco Liam: primo contratto da pro con il PSV per Van Nistelrooij

Liam Van Nistelrooij prosegue la tradizione iniziata dal padre. Il figlio del ben più noto Ruud, oggi tecnico del Leicester, ha firmato un contratto con il PSV fino al 2028, dando seguito a quanto fatto dal padre durante la sua carriera. L'ex attaccante ha infatti vestito quella maglia dal 1998 al 2001, prima di tornare da allenatore nel 2022-2023, mentre il classe 2008 è all'interno del club dal 2017 e, dovesse arrivare a scadenza, resterebbe per 11 nella stessa società.

Di seguito il contenuto del comunicato ufficiale, accompagnato da una foto di Liam con suo papà:

"Il PSV ha firmato per tre anni il giovane giocatore Liam Van Nistelrooy. L’attaccante centrale del PSV U17 ha un contratto fino alla metà del 2028. Liam è figlio di Ruud Van Nistelrooy, ex giocatore del PSV e capo allenatore. Liam ha iniziato la sua carriera nel PSV nel 2017 con l’O10. Il diciassettenne attaccante gioca per il PSV U17, dove ha segnato venti gol in trenta partite in questa stagione. Ha un fiuto per la porta e l’istinto di posizionarsi al momento giusto. Inoltre, i rigori gli vengono sempre affidati. È noto anche per essere un giocatore con intelligenza di gioco e capacità di leadership".