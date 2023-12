Live TMW Napoli, Mazzarri: "Se sono arrivato io è perché prima c'erano problemi"

22.55 - Il Napoli perde 2-0 contro la Roma e queste sono le parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa

23.35 - Inizia la conferenza di Mazzarri

Nel risultato finale incidono le due espulsioni, ma 11 contro 11 la squadra sembra stia peggiorando.

“È vero che creiamo poche occasioni in base al volume di gioco che facciamo, è vero, ma è anche vero che nel momento migliore e anche in 10, abbiamo messo in difficoltà la Roma, siamo arrivati vicini a concludere. Dobbiamo migliorare la finalizzazione, finché siamo stati 11 contro 11, secondo me, la squadra ha tenuto bene il campo e meritava più della Roma. Chiaro che se arriviamo dentro l’area di rigore come il primo tempo, c’era un mucchio selvaggio di persone e non abbiamo fatto gol, questo è vero”.

Qual è il problema del Napoli?

“L’anno scorso dominava, ma si parla di brillantezza. Se gli interpreti tornano da infortuni lunghi e si gioca ogni tre giorni, non è facile, poi devi farli giocare anche non al top per recuperarli tipo Osimhen, ha fatto 20’, poi un tempo, ho provato a farli riposare in Coppa Italia dove le riserve hanno fatto bene, poi si è fatta una brutta figura. In 11 contro 11 e in 10 contro 11 abbiamo fatto più della Roma, non si è finalizzato il lavoro fatto, probabilmente in certi reparti non siamo brillanti. Se arriveremo al top, potremmo farlo in futuro”.

Ha preso la squadra quarta e ora è settima: cosa ci può dire a riguardo?

“Sono arrivato perché c’erano dei problemi, il Napoli era quarto ma si è perso in casa contro l’Empoli. Abbiamo affrontato Inter, Juventus, Real Madrid, Roma, quando arriva un tecnico nuovo se ha 15 giorni per allenare allora riesco anche a fare qualcosa, se affronti tutti questi avversari, è normale che si faccia fatica. Bisogna essere fiduciosi, alcune cose sono già migliorate, poi dobbiamo migliorare la finalizzazione, poi ognuno il calcio lo vede come vuole”.

Come stanno Natan e Lobotka?

“Lobotka era duracell e si è fatto male, domani mattina ci alleniamo e ne saprò di più”.

23.39 - Termina la conferenza