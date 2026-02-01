Torino, Baroni all’ultima spiaggia: col Lecce si gioca tutto. Brividi con il precedente Mazzarri

Al Torino è arrivata l’ora della resa dei conti. Vlasic e compagni devono reagire per non precipitare ancora di più in classifica, Marco Baroni ha bisogno di un segnale per tenersi la panchina. Di fronte ci sarà il Lecce di Eusebio Di Francesco, che già all’andata ha battuto i granata trovando la prima (e per ora seconda in 12 gare) vittoria stagionale davanti al proprio pubblico. Nelle ultime cinque giornate, i salentini hanno totalizzato un solo punto, ma pure il Toro è in crisi profonda: quattro sconfitte di fila che diventano otto nelle ultime undici giornate di campionato, 40 gol subiti in 22 gare che rappresentano la peggior difesa del torneo, una sola rete segnata negli ultimi 360 minuti. Sono numeri da retrocessione per la squadra, sono numeri da esonero per l’allenatore.

Ecco perché il Lecce rappresenta l’ultima spiaggia un po’ per tutti, mentre il ds Petrachi è arrivato a perfezionare l’arrivo di un volto nuovo per reparto (Marianucci in difesa, Prati a centrocampo e Kulenovic in attacco) nelle ultime 48 ore. Saranno tutti e tre a disposizione, ma nessuno è in odore di titolarità già all’esordio. Così Baroni si affiderà ai soliti uomini, con l’emergenza che prosegue e con Simeone che è ancora ai box. Tornerà per forza di cosa a rilanciare Maripan, lasciato in panchina nelle ultime tre ma unico centrale che possa sostituire l’infortunato Ismajli con Tameze e Coco a completare la linea, e poi sta pensando a Zapata, anche se il colombiano è ancora in ballottaggio per affiancare Adams. A centrocampo, invece, non si può cambiare nulla: Ilkhan sarà in regia anche se Prati è da considerarsi pronto, Vlasic e Casadei di fatto non hanno sostituti. Il Toro deve dare risposte pure al suo pubblico, anche se è prevista la protesta dei gruppi organizzati della Maratona, che hanno promesso di lasciare vuota la curva. In questo quadro si va ad inserire Roberto D’Aversa, al momento la prima alternativa in caso di crollo pure contro il Lecce. E il precedente di Mazzarri mette i brividi: il 25 gennaio del 2020 subì sette schiaffoni in casa dall’Atalanta, poi ne prese quattro al Via del Mare contro i salentini che gli costarono l’esonero (con in mezzo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Milan, ndr). Sei anni più tardi, Baroni fa già gli scongiuri.