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Olanda, il ct Koeman si dimette dopo l'eliminazione dal Mondiale con il Marocco

Olanda, il ct Koeman si dimette dopo l'eliminazione dal Mondiale con il Marocco TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
ieri alle 23:19Mondiali 2026

Ronald Koeman ha annunciato ufficialmente di aver rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della nazionale olandese. La sua squadra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo dal Marocco nella notte tra lunedì e martedì ai calci di rigore, salutando il torneo ai sedicesimi di finale e dunque molto prima delle aspettative che c'erano in Patria. L’allenatore ha annunciato la scelta sui suoi profili social e la Federazione ha condiviso il suo messaggio sui propri canali.

Il percorso di Koeman


Koeman ha iniziato il suo secondo mandato come commissario tecnico Oranje nel gennaio 2023. In precedenza, Koeman è stato allenatore della nazionale olandese dall'inizio del 2018 alla metà del 2020. In seguito si è dimesso presto dal ruolo per poter accettare quello di allenatore del Barcellona. Tornerà come allenatore nazionale nel 2023. Sotto la sua guida, gli Orange hanno raggiunto la semifinale agli Europei del 2024, quando la sua squadra perse contro l'Inghilterra.

La lettera di Koeman


Questa la lettera aperta con la quale Koeman ha annunciato la propria decisione su Insttagram "Ieri sera ho deciso di concludere il mio incarico di commissario tecnico della nazionale olandese. Guardando indietro alla mia carriera, provo un profondo senso di orgoglio e gratitudine. Ho avuto il privilegio di lavorare con Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona e — naturalmente — di guidare la nazionale in due diverse occasioni. Si tratta di club e persone che mi hanno formato e mi hanno regalato ricordi che custodirò per il resto della mia vita.

È proprio per questo che fa male vedere la mia esperienza in nazionale concludersi in questo modo. Tutti sognavamo un Mondiale in cui scrivere la storia. Non ci siamo riusciti. Nessuno ne è più deluso di me. In qualità di commissario tecnico, ci si assume questa responsabilità. È una responsabilità che ho sempre sentito e che continuerò a sentire".

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