Owen Hargreaves, il vincente meno presente della storia

Probabilmente uno dei giocatori ad aver vinto di più nella storia, giocando pochissimo. Il talento non è mai stato in discussione e solo gli infortuni, mica la mancanza di fiducia di questo o quell'allenatore, hanno limitato le sue apparizioni sui vari tabellini. Lui è Owen Hargreaves, talento inglese nato in Canada che a inizio stagione vestì la maglia del Bayern Monaco. Con i bavaresi Hargreaves giocherà 10 stagioni vincendo tantissimo. Nel 2007, ecco il rientro in patria col Manchester United, club che per acquistarlo sborserà quasi 25 milioni di euro. Una tendinite ed il relativo intervento chirurgico a entrambe le ginocchia lo costrinsero a saltare le stagioni 2008-2009 e 2009-2010. Il 6 novembre 2010 il rientro in campo, durato però solo 8 minuti a causa di un nuovo infortunio muscolare che lo costringerà ai box per tutta la stagione. Nel 2011, passerà ai rivali del Manchester City con cui tuttavia giocherà soltanto una partita di campionato. In generale, come dicevamo, il suo palmares è comunque impressionante e parla di 4 campionati tedeschi, 3 Coppa di Germania, due Coppa di Lega tedesca, 4 Campionati inglesi, due Community Shield, due Coppa di Lega inglese, due Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Coppa del Mondo per Club. Oggi Hargreaves compie 40 anni.

Sono nati oggi anche Carlo Osti, Lubos Kubik, Salvatore Aronica, Luciano Zauri, Federico Peluso e Papa Waigo.