Podcast TMW Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?

La notizia del rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus fino al 2028 è un punto fermo per il progetto della Vecchia Signora che verrà. E adesso? Cosa significano i 'pieni poteri' dei quali si parla in questi giorni? Verrà depotenziato il progetto di Damien Comolli? Spalletti sarà un manager all'inglese?

Proviamo a spiegarvi tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Il tifoso Massimo Giletti ha un'idea chiara sul futuro della Juventus: le parole a TMW

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il giornalista e conduttore televisivo, Massimo Giletti, ha parlato della notizia che riguarda l'accordo raggiunto fra la Juventus e Luciano Spalletti per il rinnovo del contratto fino al 2028, oltre che della possibilità di vedere Antonio Conte come nuovo ct della Nazionale.

Conte sembra aver aperto a tornare come ct della Nazionale?

"Conte ci ha fatto quasi vincere contro la Germania con Pellè cenravanti... Ha fatto i miracoli, come Spalletti sta facendo alla Juventus oggi. Conte è un numero uno ovunque va, ha la capacità di ripartire da zero, come serve al calcio italiano".

A proposito di Spalletti: l'accordo sul rinnovo è il primo passo per una Juve che possa competere per lo scudetto?

"L'artefice di questo miracolo, di quello che si intravede oggi nella Jue è solo Spalletti. I giocatori sono gli stessi, non è un piccolo tassello, ma un mattone da cui costruire la nuova Juventtus. Che deve affidarsi a Spalletti e Chiellini. Chiellini deve salire a ruoli importanti, decisionali. Il calcio deve tornare in mano a chi ha fatto calcio, i manager facciano i manager. La scelta dei giocatori la faccia chi è competente, non chi sceglie con gli algoritmi".