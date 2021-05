PODCAST - Juve-Milan è la gara che può decidere anche il futuro di Donnarumma

Quella di domenica tra Juventus e Milan non sarà soltanto una sfida per lucidare l'orgoglio ferito dallo Scudetto dell'Inter o per conquistare un posto in Champions League. Sarà questo, certamente, ma anche una sfida dove gli occhi saranno puntati su Gianluigi Donnarumma. Contratto in scadenza col Milan, corteggiato dalla Juventus, Tuttomercatoweb.com racconta coi suoi corrispondenti, a Milano e Torino, quella che sarà la sfida del portiere. Con tanto che riguarda anche il suo futuro. Clicca sull'audio o sul link in calce e ascolta i 3 minuti dedicati a Donnarumma. L'uomo più atteso di Juventus-Milan.