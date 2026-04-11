Podcast TMW Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus

Giovani sì, ma coi progetti degli altri. L'apparenza della richiesta di un instant team, per vincere subito, questo sembra. Ma è davvero così? Perché il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus a questo porterà: all'acquisto di giocatori di grande esperienza, fatti per provare a conquistare titoli nell'immediato. Altro che Under 19? In un progetto che funzioni, l'una non deve escludere l'altra benintesi. Ma la strada sul mercato tracciata da Spalletti è chiara: instant team, alla Massimiliano Allegri, per provare a vincere subito.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

L'annuncio della Juventus e la prime parole di Spalletti dopo la firma fino al 2028

Luciano Spalletti sarà l'allenatore della Juventus fino al giugno del 2028. Il tecnico di Certaldo, dopo l'allenamento di questa mattina alla Continassa, si è incontrato con la dirigenza bianconera per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo che lo legherà al club per i prossimi due anni. La Juventus ha annunciato il prolungamento con un contenuto social in cui si vede Spalletti comunicare la decisione e l'avvenuta firma alla squadra: "I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 - si inizia da qui", il commento a margine. Queste le parole di Spalletti alla squadra: "Quando sono arrivato 7 mesi fa, mi hanno proposto questo contratto. Era un modo per dire frequentiamoci un po', conosciamoci e poi saremo liberi di decidere. Io ho accettato senza esitazioni perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e rendermi conto di cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginare la grandezza della Juventus e immaginare l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e voglioso di stare insieme come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo vedo la Juve, per questo ho ritenuto importante dirlo prima a voi questo fatto. Abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio dirlo prima a voi e naturalmente abbiamo davanti delle sfide, ma sono convinto che con voi diventeranno belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza. C'è la responsabilità della grandezza del club, dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club, a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine".