Milan-Roma, le probabili formazioni: senza Dybala, tocca a Belotti affiancare Lukaku

Mandato in archivio il girone di andata, per le venti squadre di Serie A è tempo di pensare alla seconda gara del 2024 e alla prima dopo il giro di boa, con il mercato a distogliere il pensiero durante la settimana. Nel weekend invece, testa solo al rettangolo verde e agli importanti punti che potrà regalare. Di seguito le ultime dai campi su Milan-Roma, raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Milan-Roma - Domenica 13 gennaio, ore 20.45, stadio Meazza

▪ Arbitra Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Milan 39 punti, Roma 29 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Okafor torna tra i convocati ma il tridente di Pioli non cambia

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Milan non può altro che cercare un risultato positivo in campionato nello scontro diretto di San Siro contro la Roma. In campo, dunque, andrà la formazione migliore possibile, tenendo presenti le assenze degli infortunati Sportiello, Thiaw, Tomori, Kalulu, Caldara, Pellegrino e Pobega e di Bennacer e Chukwueze, convocati in Coppa d’Africa. Si torna al 4-3-3 con Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Gabbia o Simic con Theo che potrebbe tornare a sinistra, Reijnders, Musah e Loftus-Cheek a centrocampo con Pulisic, Leao e Giroud in attacco. Rientra tra i convocati Okafor.

Dybala ko: davanti con Lukaku, toccherà a Belotti

Solita emergenza per la Roma di Mourinho e già tanti indisponibili si aggiungono anche Dybala (problema alla coscia sinistra) e Azmoun (volato in Coppa d’Asia). Scelte praticamente obbligate per il tecnico che ha un solo dubbio, quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso probabilmente partirà dalla panchina con Paredes affiancato da Bove e Cristante. Difesa obbligata con Mancini, Llorente e Huijsen. Sempre Rui Patricio tra i pali, mentre sulle fasce Kristensen e Spinazzola. Davanti, insieme a Lukaku, toccherà a Belotti.