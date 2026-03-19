Roma-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Koné per Gasp, torna Castro dal 1'

Le porte dell’Olimpico riaprono stasera per Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Discorso qualificazione in perfetto equilibrio: stasera si ripartirà dall’1-1 dell’euroderby d’andata giocato una settimana fa al Dall’Ara, deciso dal botta e risposta fra Bernardeschi e Pellegrini. In caso di ulteriore parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Direzione arbitrale affidata al romeno Kovacs. Calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVA LA ROMA - Soulé e Dybala gli unici assenti in casa giallorossa, Gasperini deciderà solo in extremis se schierare in meno Koné: il centrocampista francese non è al meglio, tuttavia sembra destinato a partire dal primo minuto al fianco di Pisilli in mediana. Per il resto, le scelte sembrano fatte: davanti a Svilar agirà il trio difensivo formato da Mancini, Ndicka e Hermoso. Fasce presidiate da Celik e Wesley, mentre Pellegrini e Cristante agiranno a ridosso dell’inamovibile Malen.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Italiano perde Skorupski e De Silvestri, infortunatisi nell’ultima gara di campionato col Sassuolo. Il portiere polacco dovrà star fuori fino a maggio, a difendere i pali rossoblù sarà quindi Ravaglia. Nonostante il recupero di Heggem, dovrebbe essere confermato Vitik come partner di Lucumì con Zortea e Joao Mario terzini. In mezzo Ferguson, Freuler e Pobega. Al centro dell’attacco torna Castro, nel tridente completato da Bernardeschi e Rowe.