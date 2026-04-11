3-0 nell'anticipo al Pisa, La Repubblica (ed. Roma): "Malen più forte dei veleni"
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"Roma, Malen più forte dei veleni". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. Il riferimento è al successo netto della squadra di Gian Piero Gasperini che si è imposta per 3-0 sul Pisa all'Olimpico tornando in lotta per un posto nella prossima Champions League. Decisivo Malen autore di una tripletta che ha scacciato ogni tipo di fantasma.
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