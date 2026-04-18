Alle 18 Napoli-Lazio, La Repubblica (ed. Napoli): "Al Maradona 50mila tifosi"
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Il secondo posto in palio al "Maradona". Il Napoli si gioca una fetta importante di blindare la piazza immediatamente alle spalle dell'Inter capolista in casa contro la Lazio. La squadra di Antonio Conte affronterà oggi alle 18 i biancocelesti di Sarri. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Napoli-Lazio (ore 18). Al Maradona 50mila tifosi".
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