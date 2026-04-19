Bari ko, il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina: "Col Venezia non c'è storia"
TUTTO mercato WEB
"Col Venezia non c'è storia. Il Bari ne prende tre e sprofonda in classifica": così il Corriere del Mezzogiorno oggi, domenica 19 aprile 2026, descrive in prima pagina lo 0-3 maturato ieri contro i lagunari da parte dei biancorossi.
Altre notizie Rassegna stampa
Primo piano
Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile