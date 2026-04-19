Bari sprofonda, la prima pagina de La Gazzetta del Mezzogiorno: "Come è triste (il) Venezia"
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"Bari, come è triste (il) Venezia. Retrocessione sempre più vicina. Biancorossi ko in casa 3-0 senza lottare, fischi al San Nicola": così La Gazzetta del Mezzogiorno in prima pagina oggi, domenica 19 aprile, descrive la sconfitta del Bari in casa contro il Venezia.
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