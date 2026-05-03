C'era due volte Alex Zanardi, Corriere della Sera: "Per sempre campione di vita"
TUTTO mercato WEB
Il mondo dello sport piange Alex Zanardi. Il campione di handbike, già pilota di Formula 1 prima del terribile incidente dove perse entrambe le gambe, è scomparso ieri all'età di 59 anni. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera: "C'era due volte Alex Zanardi. Per sempre campione di vita".
Altre notizie Rassegna stampa
0-0 col Genoa, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "L'Atalanta le prova tutte, la vittoria non torna"
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile