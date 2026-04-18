Dopo l'eliminazione europea, La Repubblica (ed. Bologna): "Il Bologna riparte da Italiano"
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"Il Bologna riparte da Italiano". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica. Il club emiliano, dopo l'eliminazione dall'Europa League, ha deciso di puntare ancora sul tecnico che è riuscito, insieme alla squadra, a portare l'anno scorso la Coppa Italia a Bologna.
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