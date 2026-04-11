Fiorentina, gli infortuni una tegola per il finale. Corriere Fiorentino: "Lo strano caso dell'infermeria viola"
"Fiorentina, troppi infortuni, lo strano caso dell'infermeria viola". Nel taglio alto del Corriere Fiorentino si apre la riflessione, descrivendo una situazione critica che sta mettendo a dura prova la rosa di Palladino. I continui stop muscolari e i problemi fisici di diversi titolari stanno limitando le rotazioni in un momento chiave della stagione, costringendo lo staff tecnico a soluzioni d'emergenza per mantenere alta la competitività in campionato e nelle coppe. La società interroga lo staff medico per capire le cause di questa eccezionale fragilità atletica che rischia di compromettere gli obiettivi prefissati.
Nonostante le assenze pesanti, la squadra cerca di compattarsi attorno ai leader rimasti a disposizione per non perdere terreno in classifica. Il tecnico chiede uno sforzo supplementare a chi ha giocato di meno, sperando di recuperare almeno alcuni dei lungodegenti per le sfide decisive di aprile. La gestione delle energie diventa ora la priorità assoluta per evitare nuovi crolli, mentre la tifoseria resta col fiato sospeso in attesa di notizie confortanti dal bollettino medico quotidiano.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.