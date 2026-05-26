Ufficiale Lumezzane, Gaetano Monachello rinnova: nuovo contratto fino al 2027

FC Lumezzane è lieto di annunciare il prolungamento del contratto con il calciatore Gaetano Monachello fino al 30 giugno 2027.

Monachello veste la maglia rossoblù dal luglio 2024 con cui è sceso in campo in quaranta occasioni mettendo a segno sette reti, nonostante il lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato del ginocchio destro che lo ha costretto a perdere quasi interamente la seconda stagione dove ha saputo risultare determinante al rientro nel finale di stagione con la pesantissima rete segnata all’ultimo minuto contro l’AlbinoLeffe. Punto di riferimento per tutto l’ambiente e lo spogliatoio dove con la sua professionalità ha aiutato nella crescita i tanti giovani presenti in rosa.

“Gaetano è un calciatore per noi importantissimo e che in categoria può fare la differenza quando sta bene. – il commento del ds Simone Pesce – Nell’ultima stagione ha saputo aiutare moltissimo una squadra giovane durante la settimana e con la sua presenza anche nei giorni gara, la sua capacità di incidere la ha dimostrata nei minuti finali contro l’AlbinoLeffe, quella è la punta che conosciamo e che, adesso che sta bene dopo il brutto infortunio, vogliamo fortemente avere nel nostro parco attaccanti per il prossimo campionato”.