La Gazzetta ricostruisce l'arrivo di De Rossi: "Avrà un bonus Champions. Ecco lo staff"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport ricostruisce l’esonero di José Mourinho e il conseguente arrivo sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi. La decisione dei Friedkin è giunta alla luce dei risultati di questa stagione, considerati inaccettabili, e dei continui alibi messi in piazza da Mou. Dan arriva nella Capitale lunedì e passa la notte con Ryan per decidere, il tecnico portoghese arriva martedì mattina poco dopo le 8 a Trigoria e viene convocato dalla presidenza, che gli comunica l’esonero. Stupito, lo Special One ne prende atto e comincia a salutare.

La giornata di Daniele De Rossi comincia presto, deve confermare il suo sì ai Friedkin, dato senza alcuna esitazione già il giorno prima. Non pone alcuna condizione economica, sa che la sua Roma è in difficoltà e non può che aiutarla. Avrà però un bonus in caso di accesso in Champions League, circostanza per nulla semplice che avrebbe il sapore dell’impresa. Assieme all’ex giocatore arrivano nello staff l’ex Lecce Guillermo Giacomazzi come allenatore in seconda, Francesco Checcucci match analyst, Giovanni Brignardello preparatore atletico, Simone Farelli preparatore dei portieri ed Emanuele Mancini collaboratore tecnico. Venerdì, in concomitanza con la conferenza pre Verona, ci sarà la presentazione ufficiale.