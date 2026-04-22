I tifosi spingono la Lazio di Coppa. Il Messaggero: "In finale c'è l'Inter"
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"I tifosi spingono la Lazio di Coppa. In finale c'è l'Inter" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. A quindici mesi di distanza dall’ultima volta, il centro sportivo di Formello è tornato ad accogliere i tifosi alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Alle 11 esatte la squadra è scesa in campo tra i cori ininterrotti per l’allenatore, che ha salutato a più riprese i presenti.
La spinta di oltre 1.000 tifosi laziali alla vigilia del match di Bergamo che vale la finalissima. Si riparte dal 2-2 dell'andata e chi vince troverà in finale l'Inter che ieri ha battuto il Como per 3-2 a San Siro guadagnandosi l'accesso alla finale.
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