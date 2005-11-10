Lazio, spunta il nome di Icardi: dall'estero rilanciano la suggestione, affare complicato

Dalla Turchia rimbalza l'indiscrezione di un interesse della Lazio per Mauro Icardi. I costi dell'operazione rendono l'ipotesi difficile

Una suggestione di mercato arriva dall'estero e riguarda Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal portale TransferFeed, l'ex attaccante dell'Inter sarebbe finito tra i profili valutati dalla Lazio per rinforzare il reparto offensivo.

L'argentino, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Galatasaray, sarebbe intenzionato a tornare a giocare in Italia. Oltre ai biancocelesti, sulle sue tracce ci sarebbero anche alcuni club del Brasile e dell'Arabia Saudita.

L'ingaggio è il vero ostacolo

Al di là delle indiscrezioni, l'operazione appare oggi molto difficile da concretizzare. Il principale ostacolo è rappresentato dall'ingaggio percepito da Icardi in Turchia, dove guadagnava circa 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori dalla portata della Lazio e, più in generale, della maggior parte dei club italiani. A complicare ulteriormente lo scenario ci sono anche i vincoli economici che gravano sulla società biancoceleste.

La strategia del club va in un'altra direzione

La Lazio è infatti chiamata a rispettare il mercato a saldo zero, potendo investire soltanto quanto eventualmente incassato dalle cessioni. Inoltre, il club ha avviato da tempo una politica di contenimento del monte ingaggi e di ringiovanimento della rosa.

Per questi motivi, nonostante il fascino del nome di Icardi, l'ipotesi di vederlo con la maglia biancoceleste appare, almeno allo stato attuale, più una suggestione di mercato che una trattativa realmente destinata a decollare.