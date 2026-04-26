Il Bologna non c'è, la Roma passeggia, La Repubblica (ed. Bologna): "E il Dall'Ara fischia"
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Sconfitta casalinga pesante per il Bologna. I rossoblù di Vincenzo Italiano perdono 2-0 in casa contro la Roma e vedono allontanarsi quasi definitivamente le speranze di agganciare la zona europea. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Il Bologna non c'è, la Roma passeggia. E il Dall'Ara fischia".
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