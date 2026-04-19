Il Napoli viene sconfitto dalla Lazio e consegna lo scudetto all'Inter, Il Mattino: "La resa"
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Un gol per tempo basta alla Lazio per superare il Napoli per 2-0 al "Maradona". Con questa sconfitta di fatto la squadra di Antonio Conte dice addio alle possibilità di accorciare il classifica sull'Inter consegnandole la vittoria dello scudetto. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "La resa".
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