Il Venezia vince ancora, La Nuova in prima pagina: "Sei punti alla Serie A"
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Altra vittoria del Venezia di Stroppa che si impone 3-0 a Bari. La Nuova di Venezia Mestre in prima pagina oggi, domenica 19 aprile 2026, scrive: "Il Venezia a sei punti dalla Serie A. Missione compiuta. Il Venezia trionfa (3-0) a Bari grazie alla doppietta di Haps e al gol di Adorante e si avvicina alla Serie A. Alla squadra di Stroppa mancano 6 punti per la matematica".
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