Inter, Zanetti: "Oaktree sta dando continuità con tutto il management, saremo protagonisti"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha commentato il cambio di proprietà del club nerazzurro ai microfoni di Goal: "Credo che ci sono presupposti per fare bene: Oaktree sta dando continuità con tutto il management, con Marotta presidente e gli altri dirigenti. La cosa più importante è continuare a lavorare in questa maniera".

Sugli obiettivi per la prossima stagione: "Sempre quello di competere in tutte le competizioni che dobbiamo affrontare, l’anno prossimo saranno tante partite, ma credo che ci stiamo attrezzando per fare una stagione da protagonisti".

Sul mercato: "Abbiamo una rosa molto competitiva: se ci saranno delle opportunità ci guarderemo intorno"

Il piano di Oaktree per il futuro nerazzurro

Oaktree, dopo aver rilevato l’Inter da Suning, è pronta ad impostare il futuro. Le idee sono molto chiare con la nuova proprietà nerazzurra è certamente molto ambiziosa. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, l’intenzione da parte della nuova proprietà sarà quello di vincere lo scudetto numero 21 e provare ad alzare l’asticella anche in Champions League per ottenere sempre più vittorie e soddisfazioni. Nell’ultima stagione infatti è arrivata un’eliminazione agli ottavi di finale dopo una partita molto tirata contro l’Atletico Madrid. Per migliorare la squadra intanto l'attuale dirigenza si è assicurata due rinforzi di spessore come Taremi e Zielinski.