Lazio, si ragiona sul prossimo colpo: summit in corso tra Baroni e la società

Sono ore calde per il mercato della Lazio. La società biancoceleste è al lavoro per regalare a Marco Baroni una rosa giovane e competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso dalla redazione di LaLazioSiamoNoi.it, proprio in queste ore è in corso una riunione telematica tra la dirigenza e il tecnico per decidere su chi affondare il primo colpo.

Sul tavolo ci sarebbero i nomi di Dia, Stengs, Dele-Bashiru e Noslin, profili sui quali la Lazio si è già mossa nelle scorse settimane. L'appuntamento di questo pomeriggio sarà importante per capire chi, dopo Tchaouna, sarà il prossimo calciatore a sbarcare a Formello e a unirsi alla squadra.

Uno dei nomi più caldi al momento è quello del veronese Tijjani Noslin, attaccante classe '99 dell'Hellas che Baroni ha valorizzato in modo decisivo nella seconda parte di stagione. Lotito e il patron Setti sono in contatto ormai da settimane alla ricerca dell'intesa definitiva per chiudere l'affare. L'offerta del presidente Lotito si aggira sui 10 milioni più bonus a cui si potrebbe aggiungere anche il cartellino di Akpa Akpro. Il nuovo tecnico del Verona, Zanetti, lo ha infatti allenato all'Empoli e lo rivorrebbe in squadra. Il suo cartellino si aggira attorno ai 5-6 milioni e potrebbe convincere Setti a dare il via libera al traferimento..