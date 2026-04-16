Inter, il futuro è delineato. QS in prima pagina: "Chivu già nel cuore"
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Il 4-3 inferto al Como ha dato ampie speranze all'Inter di chiudere in anticipo la corsa Scudetto rispetto alla passata stagione. Il +9 consolidato ai danni del Napoli dà sicuramente margini importanti ai nerazzurri, che nei prossimi impegni cercheranno di chiudere i discorsi acquisendo la matematica certezza del titolo. Nel frattempo il club nerazzurro ha già scelto il suo futuro: "Chivu già nel cuore", la prima pagina del Quotidiano Sportivo stamane.
Una volta agguantato il Tricolore, infatti, da Viale della Liberazione si programma la prossima stagione e sempre con il tecnico romeno in panchina. In estate dunque si procederebbe con il rinnovo, conferendo anche più potere decisionale sul mercato.
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Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
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