Juve, c'è Spalletti. Il Messaggero: "Chieste garanzie e 3 anni di contratto"

"Juve, addio Tudor. Per la panchina il favorito è Spalletti" è il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina de Il Messaggero oggi in edicola. L’ex ct ha dato apertura al progetto bianconero, ma chiede garanzie e un contratto triennale, mentre la proposta iniziale della dirigenza è un accordo fino a giugno con opzione di rinnovo. Si lavora per trovare un punto di contatto.

Il destino di Tudor era ormai appeso a un filo e, dopo aver incassato il via libera di John Elkann nella mattinata di ieri, la dirigenza juventina ha comunicato al tecnico croato l’esonero, prima di ufficializzarlo a mezzo stampa. Tudor non ha mai legato con Damien Comolli, che probabilmente avrebbe fatto altre scelte per la panchina, e paga anche alcuni sfoghi comunicativi non in linea con la società, come l’ultimo sui calendari alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid.