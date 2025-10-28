Juve, missione per Spalletti. Il QS: "Trattativa ben avviata. Palladino l'alternativa"
TUTTO mercato WEB
"Juve, missione per Spalletti" è il titolo con cui si apre l’edizione odierna del QS. La decisione di Comolli di esonerare Tudor, ormai quasi plenipotenziario alla Continassa, è arrivata dopo un confronto con John Elkann. Spalletti è il nome più forte: esperienza, spalle larghe, carisma. Buffon lo ha già definito “il più indicato” durante un evento del Corriere dello Sport-Stadio a Napoli. La trattativa è avviata bene. Palladino resta la tentazione, con idee e ambizioni, ma senza ancora la scorza di chi ha vissuto tante battaglie da stratega. Sullo sfondo rimane anche l’idea Mancini, un altro big come Spalletti in cerca di riscatto.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
3 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile