Juve, missione per Spalletti. Il QS: "Trattativa ben avviata. Palladino l'alternativa"

"Juve, missione per Spalletti" è il titolo con cui si apre l’edizione odierna del QS. La decisione di Comolli di esonerare Tudor, ormai quasi plenipotenziario alla Continassa, è arrivata dopo un confronto con John Elkann. Spalletti è il nome più forte: esperienza, spalle larghe, carisma. Buffon lo ha già definito “il più indicato” durante un evento del Corriere dello Sport-Stadio a Napoli. La trattativa è avviata bene. Palladino resta la tentazione, con idee e ambizioni, ma senza ancora la scorza di chi ha vissuto tante battaglie da stratega. Sullo sfondo rimane anche l’idea Mancini, un altro big come Spalletti in cerca di riscatto.