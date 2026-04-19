Juve stasera col Bologna, La Repubblica (ed. Torino): "A caccia di tre punti cruciali per l'Europa"
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Toccherà alla Juventus chiudere la domenica calcistica. La squadra di Luciano Spalletti vuole approfittare della sconfitta del Como venerdì sera e del pareggio della Roma di ieri per allungare al quarto posto. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "Juve con il Bologna a caccia di tre punti cruciali per l'Europa".
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