L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Inter-Juventus: "Prova di forza"

"Prova di forza". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Inter-Juventus. Braccio di ferro infinito tra nerazzurri e bianconeri. Conte, senza Hakimi e Lukaku, deve confermare la superiorità del campionato. Intanto Zhang rifiuta BC, ci sono alternative all'orizzonte. Pirlo, con un Cuadrado in più, cerca la rivincita e CR7 il gol perduto. In porta c'è Buffon.

Mercato - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per la sessione di trasferimenti appena conclusa con il titolo seguente: "Milan da 8". Pochi soldi, affari al risparmio, ma i rossoneri con Mandzukic e Tomori si sono rinforzati notevolmente per la lotta al titolo. Il Torino fa il botto con Mandragora, Rugani passa al Cagliari. Pellè, chi si rivede: va al Parma.

Roma e Napoli - Il giornale dedica nel taglio alto della prima pagina di stamani uno spazio a giallorossi e partenopei con il titolo seguente: "In bilico". Fonseca e Gattuso: strano futuro con i nodi Dzeko e De Laurentiis. Tensione in entrambi gli ambienti anche se le due squadre sono in alto in classifica: Roma terza, Napoli quinto.

Spezia - "L'invasione straniera in A: anche i liguri americani". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del giornale in edicola stamani. Nuove proprietà nel calcio: continua nel nostro campionato l'avvento di persone dall'estero che vogliono investire nel calcio e così anche i bianconeri di Volpi non sono più in mani italiane.