L'elogio di Friedkin, Leggo apre stamattina in prima pagina: "Gasp fantastico"
L'edizione romana di Leggo, per quanto riguarda la prima pagina di oggi, decide di dedicare un titolo alle vicende della Roma. Eccolo riportato di seguito: "L'elogio di Friedkin: Gasp fantastico". A margine dell’assemblea generale dell’ECA, il numero uno giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Ecco le parole di Friedkin: "Le nostre impressioni sono belle. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra. Il lavoro del tecnico è ottimo. Penso che sia incredibile. Lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, parliamo e lavoriamo vicini. Non potremmo essere più felici di così".
