Ufficiale Ternana Women, arriva Toniolo: "Qui per mettermi in gioco, volevo una nuova sfida"

Classe 2001, la calciatrice nata a Biella vanta già una discreta esperienza tra le grandi con le maglie di Empoli e Napoli

La Ternana Women è lieta di annunciare l’arrivo di Martina Toniolo. La terzina sinistra si trasferisce in rossoverde dalla Fiorentina con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e controopzione.

Il suo percorso calcistico

Nata a Biella il 2 ottobre 2001, è cresciuta nei settori giovanili di Gaglianico, Torino e Juventus. Il suo percorso tra i grandi è iniziato in Serie A con la maglia dell’Empoli e proseguito con quella del Napoli con la quale ha trovato la sua prima rete in Serie A nel pareggio per 1-1 contro il Milan.

Nella stagione successiva il passaggio alla Lazio in B. Un’annata che le ha permesso di trovare continuità e confermarsi prima del ritorno in Serie A con la Fiorentina dove ha giocato anche 3 gare nella UEFA Women’s Champions League.

Toniolo ha vestito inoltre la maglia della Nazionale italiana nelle selezioni Under 19 e Under 23. L’ultima stagione è stata rallentata da un infortunio al polpaccio, ma ora per Martina si apre un nuovo capitolo. Con la maglia della Ternana Women è pronta a voltare pagina e a riprendere il suo percorso in rossoverde.

Le dichiarazioni di Martina Toniolo

“Sono molto contenta di iniziare questa avventura. Ho scelto la Ternana Women spinta dalla voglia di mettermi in gioco e dare il mio contributo dentro e fuori dal campo. Avevo bisogno di una nuova sfida per esprimere tutto il mio potenziale, di una società che mostrasse fiducia e apprezzamento per le mie qualità umane e sportive. Ma soprattutto avevo bisogno di sentirmi parte di un progetto e di una visione corale che premiasse l’impegno e la dedizione. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di cominciare".