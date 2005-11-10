Ufficiale Ternana Women, Corrado e Petrara rinnovano fino al 2028

Heden Corrado e Maria Grazia Petrara continueranno a vestire la maglia della Ternana Women. In virtù della permanenza in Serie A, il club rossoverde comunica il rinnovo automatico dei loro contratti fino al 30 giugno 2028.

Il ritratto delle due giocatrici

Difensore centrale classe 2002 e centrocampista offensivo classe 2004, Corrado e Petrara rappresentano due tasselli importanti della storia della Ternana Women. Dopo essere state protagoniste nella stagione culminata con la vittoria del Campionato e con la storica promozione in Serie A, hanno confermato il proprio valore anche nella prima annata del club nella massima serie, contribuendo con continuità al raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Heden Corrado ha chiuso la stagione con 15 presenze complessive e una rete, realizzata in Coppa Italia. Maria Grazia Petrara, grazie anche alla sua duttilità, è stata invece la calciatrice più utilizzata in campionato, con 22 presenze, alle quali si aggiungono le 3 in Coppa Italia e le 2 in Women’s Cup, per un totale di 27 gare disputate.

Per entrambe il percorso in rossoverde continua. Quella che sta per iniziare sarà la quarta stagione con la maglia della Ternana Women per Maria Grazia Petrara, mentre Heden Corrado si appresta a vivere la terza annata consecutiva con i colori rossoverdi.