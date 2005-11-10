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Como Women, ufficializzate sei uscite: saluti anche per Vaitukaitytė e Petzelberger

Como Women, ufficializzate sei uscite: saluti anche per Vaitukaitytė e Petzelberger TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:18Calcio femminile
Il club lariano comunica i primi movimenti in uscita in vista della stagione 2026/27. Non rinnovati due contratti, una risoluzione consensuale e tre prestiti terminati.

Il Como Women inizia a definire la rosa per la stagione 2026/27 annunciando una serie di partenze dalla Prima Squadra. Il club ha ufficializzato sei uscite tra mancati rinnovi, risoluzioni consensuali e rientri dai prestiti.

Sei calciatrici lasciano il Como

In vista della stagione sportiva 2026/27, F.C. Como Women comunica i movimenti in uscita relativi alla Prima Squadra.

Liucija Vaitukaitytė e Ramona Petzelberger non proseguiranno il loro percorso con la società. Di comune accordo, i rispettivi contratti, in scadenza naturale il 30 giugno 2026, non sono stati rinnovati.

Il Club comunica inoltre la risoluzione consensuale del contratto con Tuva Olaussen Sagen, con cui è stato raggiunto un accordo per la conclusione anticipata del rapporto professionale.

Per quanto riguarda la situazione dei prestiti, si conclude il percorso in maglia lariana di Alessia Capelletti, Matilde Pavan e Viktoria Pinther.

F.C. Como Women desidera ringraziare tutte le calciatrici coinvolte per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante la loro esperienza a Como, augurando loro le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo delle rispettive carriere.

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