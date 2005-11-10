Roma, il sogno Mondiale di El Aynaoui continua. Ora le big mettono gli occhi su di lui

El Aynaoui trascina il Marocco ai quarti del Mondiale e continua a mettersi in mostra: Manchester United e Liverpool seguono il romanista.

Il sogno americano di Neil El Aynaoui continua. Il suo Marocco approda ai quarti di finale del Mondiale grazie al sonoro 3-0 rifilato a una delle nazionali padrone di casa, il Canada, deciso dalla doppietta di Ounahi e dal gol di Rahimi.

Roma, El Aynaoui brilla al Mondiale col Marocco

A differenza dell'altro romanista Anass Salah-Eddine, rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro, El Aynaoui si sta confermando una delle stelle dei Leoni dell'Atlante insieme ad Hakimi, Brahim Diaz e Saibari. L'ex Lens è il fulcro del centrocampo del commissario tecnico Mohamed Ouahbi e i numeri lo dimostrano: è il giocatore che riceve più passaggi dai compagni (310), quello che ha percorso più chilometri (59,78) e ha disputato 473 dei 480 minuti complessivi del torneo, terzo nella rosa soltanto alle spalle di Bounou e Hakimi. Un rendimento che, al di là del rigore sbagliato nella sfida poi vinta contro l'Olanda, conferma quanto di buono stia facendo il centrocampista giallorosso con la maglia del Marocco fin dalla Coppa d'Africa dello scorso inverno.

Roma, El Aynaoui attira estimatori: il Mondiale può far lievitare il prezzo

Il Mondiale, si sa, rappresenta una vetrina straordinaria in vista del mercato estivo. Ed El Aynaoui si sta prendendo la scena. Da mesi si rincorrono le indiscrezioni su un possibile interesse di Real Madrid e Barcellona, mentre dall'Inghilterra arrivano nuovi estimatori: Manchester United e Liverpool starebbero seguendo con attenzione il classe 2001. La Roma, però, osserva soddisfatta la sua crescita e manda un messaggio ai possibili acquirenti: per convincere i giallorossi a lasciarlo partire, 30 milioni di euro potrebbero non bastare.