Ufficiale Pisa, Jevsenak saluta a titolo definitivo: il centrocampista passa al Maribor

Si chiude l'avventura in nerazzurro del centrocampista sloveno, ceduto a titolo definitivo al Maribor dopo i prestiti a Oliveirense e Vanspor

Il Pisa continua a sfoltire la rosa in vista della nuova stagione e ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Zan Jevsenak al Maribor. Il centrocampista sloveno lascia così il club nerazzurro dopo essere rientrato dal prestito al Vanspor.

Ad accoglierlo è stato lo stesso club sloveno con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Giovane con esperienza. Un talento che ha già avuto modo di mettersi in mostra all'estero. Siamo lieti di presentarvi il prossimo acquisto di questa sessione di mercato estivo: Zan Jevsenak, benvenuto a Ljudski vrt!".

Arrivato a Pisa nell'estate del 2024 dal Benfica, Jevsenak ha trovato poco spazio in Toscana. Nella stagione 2024/25, culminata con la promozione dei nerazzurri in Serie A, ha collezionato due presenze prima di trasferirsi in prestito all'Oliveirense nel mercato invernale. Successivamente ha giocato anche con il Vanspor, esperienza che ha preceduto il ritorno in Italia e la definitiva cessione al Maribor.