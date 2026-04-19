"La favola San Siro finita in 60 secondi": il Messaggero Veneto sul ko dell'Udinese
TUTTO mercato WEB
"Già finita la favola di San Siro, in casa è 0-1. L'Udinese sbatet contro il Parma. Spariti in 60 secondi, come nel film di Nicholas Cage. Come spesso è successo dopo una grande prestazione (quella di San Siro). Come accade quando non hai Keinan Davis al centro dell'attacco": così il Messaggero Veneto in prima pagina oggi, domenica 19 aprile 2026, descrive il ko dell'Udinese contro il Parma.
Altre notizie Rassegna stampa
Primo piano
Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile